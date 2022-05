Gmünd: 23-​Jährige am hellichten Tag sexuell belästigt

Der Vorfall hat sich bereits am Freitag um 16.15 Uhr in der Bahnhofstraße im Bereich der Brücke am Forum ereignet. Die Polizei sucht Zeugen.

Montag, 30. Mai 2022

Alexander Gässler

29 Sekunden Lesedauer



Der bislang unbekannte Mann hat der jungen Dame zunächst an die Schulter und danach an den Po gefasst. Als er von einer unbekannten Frau angesprochen wurde, ließ er von der 23-​Jährigen ab und entfernte sich in unbekannte Richtung.







Der Mann war etwa 35 Jahre alt und schlank. Er hatte kurze braune Haare und trug ein pink-​rotes T-​Shirt und eine weiße Sweatshirt-​Jacke.







Die Polizei in Schwäbisch Gmünd bittet Zeugen des Vorfalls, besonders die Frau, die den unbekannten Mann auf sein Verhalten angesprochen hat, sich zu melden, Telefon 07171 /​3580.



