Mutlangen: Radfahrer schwer verletzt

Am Sonntag kam es in Mutlangen zu einem Fahrradunfall, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde.

Montag, 30. Mai 2022

Sarah Fleischer

Der 53-​Jährige fuhr am Sonntagmorgen gegen 5.20 Uhr den Veilchenweg in Richtung Ligusterweg entlang. Laut Polizei stand er dabei unter Alkoholeinwirkung.



Am Anfang des Verbindungswegs befinden sich zwei Absperrbügel in versetzter Position. An einem dieser Bügel blieb der Mann hängen, stürzte und wurde rund drei Meter nach vorne geschleudert. Dabei verletzte er sich so, dass er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste.

