Der Mars — ein Lichtblick am Nachthimmel

Sonnenflecken, ein roter Riesenstern und wandernde Planeten — auch im kommenden Monat tut sich hoch über uns einiges. Himmelsgucker, die auf ihre Kosten kommen wollen, sollten vor allem in den Morgenstunden wachsam sein.

Dienstag, 31. Mai 2022

Nicole Beuther

Die Sonne erklimmt am 21. Juni um exakt 11.14 Uhr den Gipfelpunkt ihrer Jahresbahn, die Sommersonnenwende tritt ein. Danach sinkt sie wieder zum Himmelsäquator hinab, den sie am 23. September zu Herbstbeginn erreicht. Dieser Sommerpunkt der Sonnenbahn liegt im Sternbild Stier an der Grenze zu den Zwillingen.







Was es mit den Sonnenflecken auf sich hat und zu welchen Zeiten sich ein Blick in den Nachthimmel empfiehlt, das steht am Dienstag auf der Wissen-​Seite der Rems-​Zeitung, zu lesen auch im iKiosk.



