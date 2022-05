Erfolgreiche Teilnehmer aus Gmünd beim Speaker Slam

Susann Blankenhagel und Michael Dengler. Foto: Dengler

Gleich zwei Teilnehmer aus Gmünd überzeugten beim internationalen Speaker Slam mit 140 Teilnehmern aus 19 Nationen. Nach New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden und München fand der internationale Speaker Slam nun in Mastershausen statt.

Dienstag, 31. Mai 2022

Nicole Beuther

1 Minute 4 Sekunden Lesedauer



Die Teilnehmer stellten dabei auch gleich noch einen neuen Weltrekord auf – noch nie waren so viele Redner in einem Speaker Slam auf gleich zwei Bühnen gegeneinander angetreten. In dem Rednerwettbewerb konnten die Award-​Gewinner Susann Blankenhagel und Michael Dengler in Stil und Inhalt überzeugen. Die Gmünder Rednerin und Expertin für Konfliktlösung Susann Blankenhagel hielt ein berührendes Plädoyer für Konfliktlösung und funktionierende Kommunikation in Unternehmen. Sie sprach sich dafür aus, Konflikten nicht aus dem Weg zu gehen, sondern lieber über die Ursachen von Problemen zu sprechen, um so ein gutes Betriebsklima zu schaffen.Michael Dengler, der Unternehmer und Coach aus Schwäbisch Gmünd appellierte, von kopflastigen zu ganzheitlichen Entscheidungen, mit Herz und Verstand, zu kommen. Er inspiriert damit vor allem Unternehmer, hierdurch neuen Mut zu fassen und zu einem energiereichen und erfüllten Unternehmer-​Leben zurückzufinden. Der Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit. So wie bei den Poetry Slams um die Wette gereimt oder gerappt wird, messen sich beim Speaker Slam Redner mit ihren persönlichen Themen gegeneinander. Die Herausforderung: Der Sprecher hat nur vier Minuten Zeit, sein Publikum mitzureißen und zu begeistern. Einen Vortrag so zu kürzen und trotzdem alles zu sagen, was wichtig ist, und sich dann noch mit seinem Publikum zu verbinden, das ist wohl die Königsklasse im professionellen Speaking. Nerven, wie Drahtseile benötigen die Teilnehmer sowieso – nach vier Minuten wird das Mikrofon ausgeschaltet.

