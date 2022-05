Gleichstellungstag am 5. und 7. Mai nimmt Inklusion ins Visier

Foto: edk

Der Gleichstellungstag als feste Größe in der ersten Maiwoche: Die Aktion Netzwerk organisiert seit über 15 Jahren die Veranstaltung. Es wird an zwei Tagen gefeiert.

Mittwoch, 04. Mai 2022

Benjamin Richter

46 Sekunden Lesedauer



Für Donnerstag, 5. Mai, ist um 13 Uhr ein Flashmob auf dem oberen Marktplatz geplant. Zwei Tage später soll es auf dem Kunstrasenplatz des Schulzentrums Strümpfelbach in Bettringen einen inklusiven Kick geben.





Der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung findet am Donnerstag, 5. Mai, statt. Der Aktionstag wurde 1992 von den Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben Deutschland (ISL) ins Leben gerufen und wird jährlich begangen. Ziel des Tages ist es, die für eine Gleichstellung behinderter Menschen erforderliche rechtliche Grundlage zu schaffen.Seit über 15 Jahren organisiert Aktion Netzwerk zum europäischen Gleichstellungstag am Donnerstag, 5. Mai, eine öffentlichkeitswirksame Veranstaltung, meistens in der Innenstadt von Schwäbisch Gmünd, oder integriert sich bei anderen Großveranstaltungen, wie zum Beispiel bei der Landesgartenschau oder anderen städtischen Events.

