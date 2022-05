Herzogpark auf RTL Plus: Marlon Lennox Barth aus Lautern mit dabei

Foto: barth

Die RTL-​Plus-​Serie „ Herzogpark“, die am Dienstag an den Start ging, gibt einen Einblick in das Leben der Münchner High Society. Mit dabei: Marlon Lennox Barth aus Heubach-​Lautern als Film-​Sohn von Felicitas Woll.

Mittwoch, 04. Mai 2022

Nicole Beuther

30 Sekunden Lesedauer



An zehn Drehtagen war der Schüler des Heubacher Rosenstein-​Gymnasiums vor Ort, auch Filmgrößen wie Heike Makatsch und Heiner Lauterbach ist er hierbei begegnet.





Wie der Zwölfjährige erstmals mit der Schauspielerei in Berührung kam und wie der Ablauf der Dreharbeiten war, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Im Mittelpunkt der neuen, sechsteiligen Gesellschaftskomödie stehen vier Frauen, die in dem Münchner Nobelviertel wohnen und gemeinsam gegen einen intriganten Baulöwen vorgehen. Felicitas Woll verkörpert eine dieser Glamour-​Damen; Marlon Lennox Barth tritt hin und wieder als ihr Film-​Sohn Casimir in Erscheinung.

