Schwäbisch Gmünd: Vermisster 14-​Jähriger — Neues Foto veröffentlicht

Seit Sonntag sucht die Kriminalpolizei nach einem vermissten 14-​Jährigen aus Schwäbisch Gmünd. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

Mittwoch, 04. Mai 2022

Thorsten Vaas

Der Jugendliche war nach Angaben der Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag aus seiner Wohngruppe in der Straße Am Strümpfelbach verschwunden. Seither sucht die Polizei nach den 14-​jährigen A.Q. — aktuell geht die Kriminalpolizei davon aus, dass sich der Jugendliche im Raum Schwäbisch Gmünd aufhält und sich möglicherweise nicht gefunden werden möchte. Nach wie vor sei dennoch eine Gefahr für die Gesundheit des Jungen nicht auszuschließen.Er ist ca. 160cm groß und hat eine schlanke Statur. Er hat lockige, schwarze Haare. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug er ein blau-​weißes T-​Shirt und eine Jogginghose bei der ein Bein rot und ein Bein schwarz sind.

