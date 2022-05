Triumph: Nach Schließung in Aalen auch Heubach betroffen?

Archiv-​Foto: edk

Einst ein kleiner Miederwarenhersteller in Heubach, unterhält die Firma Triumph mittlerweile Niederlassungen in 45 Ländern. Nun schließt das Unternehmen seinen Logistik-​Standort in Aalen. Wie geht es für Triumph im Ostalbkreis jetzt weiter?

Mittwoch, 04. Mai 2022

Sarah Fleischer

„Diese Schließung war schon seit ein paar Jahren geplant“, weiß Cynthia Schneider, Gewerkschaftssekretärin der IG Metall Aalen. Die von der Maßnahme betroffenen 71 Beschäftigten hätten einen letzten Auftrag abgearbeitet, wüssten dementsprechend schon Bescheid.





Die Schließung des Logistikzentrums in Aalen begründet die Triumph Holding AG wie folgt: „Das dortige Verteilzentrum entspricht nicht mehr den technischen und operativen Standards der Triumph Logistikkette.“ Das Factory Outlet auf dem gleichen Gelände solle bestehen bleiben.

Für die Beschäftigten sei durch einen Sozialplan gesorgt, versichert Schneider. Abfindungen, Frührente und Arbeitsvermittlung seien Möglichkeiten, um die restlichen Angestellten am Aalener Standort aufzufangen.

Die Auswirkungen auf den Standort in Heubach seien noch nicht genau bekannt. „Erfahrungsgemäß ist aber damit zu rechnen, dass es auch in Heubach entsprechende Auswirkungen geben wird“, so Schneider. Man müsse die nächsten Tage und Wochen abwarten.





