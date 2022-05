Funktional und grün: Die neue Gmünder Feuerwache

Der Umbau und die Erweiterung des „Florian“ ist das größte innerstädtische Projekt der kommenden Jahre. Zwei Stunden hat sich der Bauausschuss des Gemeinderats am Mittwoch damit befasst. Und Kommandant Uwe Schubert war ziemlich überzeugend.

Donnerstag, 05. Mai 2022

Alexander Gässler

39 Sekunden Lesedauer



Das und weitere Argumente des Gmünder Feuerwehrkommandanten haben Christof Preiß überzeugt. Zur Erinnerung: Unter anderem die CDU hatte in den Haushaltsberatungen nochmals die Standortfrage gestellt.





Was im Detail gepelant ist und was die Fraktionen zu den Plänen für die neue Gmünder Feuerwache sagen, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.





Die bisher bekannten Entwürfe sorgen schon für reichlich Gesprächsstoff.

„Für uns gibt es keinen besseren Standort.“ Das erläutert Uwe Schubert zum Beispiel damit, dass 45 Feuerwehrleute im Umkreis von einem Kilometer um den „Florian“ wohnen. Bedeutet: Ab Alarmierung braucht die Feuerwehr fünf Minuten fürs Ausrücken. Und weitere vier Minuten, um an jedem Einsatzort in der Innenstadt zu sein. Macht zusammen neun Minuten. Womit die gesetzliche Vorgabe von zehn Minuten unterboten wird.

