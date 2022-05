TV Wetzgau: Saisonstart gegen Singen

Foto: Zimmermann

Die Bundesliga-​Kunstturner des TV Wetzgau bestreiten ihren Saisonstart vor den eigenen Fans gegen den Stadt-​Turnverein Singen an diesem Samstag um 17 Uhr in der Gmünder Großsporthalle.

Donnerstag, 05. Mai 2022

Alex Vogt

33 Sekunden Lesedauer







Warum die Gastgeber coronabedingt ihr Team umbauen müssen und welche TVW-​Turner am Samstag im Einsatz sein werden, lesen Sie im Vorbericht des TV Wetzgau in der Rems-​Zeitung vom 6. Mai.



Die Saisonvorbereitung ist ungewöhnlich lang gewesen. Startete die Kunstturn-​Bundesliga normalerweise im März in die neue Runde, so war dieses Mal Geduld gefragt bis in diesen Mai hinein. An diesem Samstag nun erwartet der TV Wetzgau mit dem Stadt-​Turnverein Singen den ersten Gegner in der eigenen Halle. Dabei ist ein Sieg das Ziel, wenn endlich wieder ohne jede Corona-​Einschränkung den Fans Weltklasse-​Leistungen gezeigt werden können. Beginn ist in der Großsporthalle um 17 Uhr.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



168 Aufrufe

132 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen