Wettlauf zwischen Heubach und der Partnerstadt Laxou

Der Wettlauf zwischen Heubach und der Partnerstadt Laxou geht in die nächste Runde. Teilnehmen ist ganz einfach.

Donnerstag, 05. Mai 2022

Thorsten Vaas

Laxou hatte letztes Jahr die Idee, ein gemeinsames Laufrennen mit zwei Teams aus Heubach und Laxou anzubieten. Die Herausforderung besteht darin, die Entfernung zwischen den beiden Städten, nämlich 362 Kilometer, zurückzulegen. Nun geht der Wettlauf in die nächste Runde. Um an dieser Aktion teilzunehmen, muss nur die App Strava auf das Mobiltelefon geladen werden. Unter der Rubrik „Club“ muss dann „Jumelage Laxou — Heubach“ eingeben werden. Wer der Gruppe beitritt, kann mitlaufen. Vor jeder Aktivität muss die App dann wieder gestartet werden. Sie zählt automatisch die zurückgelegten Kilometer und speichert sie ab. Jeder hat auch die Möglichkeit, Fotos in der App hochzuladen und so die Stadt Heubach und Umgebung den Menschen aus Laxou besser bekannt zu machen. Diese Veranstaltung findet vom 9. bis 15. Mai statt. Die zurückgelegten Kilometer werden jeden Abend zusammengezählt und bekannt gegeben.

