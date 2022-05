Adler-​Apotheke in Böbingen: Neue Leiterin übernimmt am Samstag

Foto: bri

Gesundheitsservice in neuen Händen: Die Eheleute Maria und Jochen Galuschka, die die Adler-​Apotheke in Böbingen fast 40 Jahre lang führten, übergeben am 7. Mai die Verantwortung an Barbara Alemazung. Es gibt ein Programm mit Bürgermeister und Musik-​Einlagen.

Freitag, 06. Mai 2022

Benjamin Richter

Die Adler-​Apotheke in Böbingen öffnet nach der Übernahme durch Barbara Alemazung wieder ihre Türen und setzt ihren Dienst für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort fort. Am Samstag, den 7. Mai, wird der Wechsel vollzogen: Barbara Alemazung, die Ehefrau des Heubacher Bürgermeisters Joy A. Alemazung, führt dann die Adler-​Apotheke in Böbingen.

Seine Grüße und seinen Dank überbringt am Samstagvormittag um 10 Uhr der Böbinger Bürgermeister Jürgen Stempfle. Außerdem kann sich das Team der Adler-​Apotheke anlässlich der Eröffnung über Auftritte der Musikkapelle sowie der Kindergärten Oberlin und St. Maria freuen. Bei einer kleinen gemeinsamen Feierstunde mit Getränken, Grillwurst und Eis für die Kinder kann man dann ins Gespräch kommen.





Die Sonderseite „Adler-​Apotheke in Böbingen — neue Leitung“ liefert am 6. Mai in der Rems-​Zeitung Informationen zu den Angeboten der Apotheke. Die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung gibt es online auch im iKiosk.

