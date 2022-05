Impfung an der gleichen Stelle: Ist das sinnvoll?

Eine Studie aus den USA zeigt, dass bei Mäusen eine Zweitimpfung an gleicher Stelle die Immunantwort verstärkt.

Samstag, 07. Mai 2022

Alexander Gässler

Ärmel hoch – so lautet der Slogan der Impfkampagne gegen die Coronapandemie. Doch sollte man beim Impfen die Arme immer abwechseln – mal in den rechten, mal in den linken das Vakzin spritzen? Tatsächlich haben US-​amerikanische Forscher in Tierversuchen herausgefunden, dass eine Zweitimpfung an gleicher Stelle im selben Arm zu stärkerer Immunantwort führt.







Wie dieser Effekt zustande kommt und wie übertragbar die Ergebnisse auf die Immunantwort von Menschen sind, lesen Sie im iKiosk der Rems-​Zeitung.



