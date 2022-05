Kultur– und Begegnungsgarten bei der a.l.s.o. in Gmünd

Foto: nb

Als das Sozialunternehmen a.l.s.o. einst die Räumlichkeiten in der Goethestraße 65 bezog, war die Grünfläche hinterm Haus nicht arg viel mehr als eine „bucklige“ Wiese. Das ist nun anders.

Samstag, 07. Mai 2022

Nicole Beuther

Gelder, die über das bundesweite Programm „Neustart Kultur“ zur Verfügung gestellt wurden, haben es möglich gemacht, dass neben der Lüftungsanlage im Kultur-​Café auch einige andere Anschaffungen getätigt werden konnten, unter anderem die Bühnenbedachung. Sie ist Teil des Konzepts, das in den Sommermonaten nicht nur ein Garten-​Café vorsieht, sondern auch eine Vielzahl an kulturellen Veranstaltungen.







Auf was sich die Gäste freuen dürfen, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.



