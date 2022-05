TV Wetzgau: 45:20 gegen Singen

Nach einem holprigen Start am Boden sind die Kunstturner des TV Wetzgau zum Start in die neue Bundesliga-​Saison ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und haben den Stadt-​Turnverein Singen klar mit 45:20 besiegt.

Samstag, 07. Mai 2022

Alex Vogt

Der TV Wetzgau um Topscorer Andreas Toba (13 Punkte) brachte diesen Vorsprung nach der Pause souverän nach Hause. Am Sprung (3:1), Barren (9:5) und Reck (9:0) hatte der TVW die Vorteile auf seiner Seite, um sich am Ende deutlich mit 45:20 durchzusetzen und damit für einen gelungenen Saisonstart zu sorgen.





Den ausführlichen Bericht und Stimmen zu diesem Wettkampf lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 9. Mai.



Die Gastgeber waren als amtierender deutscher Vizemeister der klare Favorit, taten sich in der Gmünder Großsporthalle am Boden zunächst aber schwer. Einige Patzer wurden mit einer 5:10-Niederlage am ersten Gerät quittiert. Doch danach stabilisierte sich die Mannschaft von Paul Schneider mehr und mehr und konnte insbesondere am Pauschenpferd (13:2), aber auch an den Ringen (6:2) glänzen. Nach drei Geräten stand es 24:14.

