Gmünd: Martinus-​Schule gewinnt den „Inklusiven Kick 2022“

Foto: fleisa

Jährlich gibt es zum europäischen Gleichstellungstag Aktionen, um auf das Thema Inklusion aufmerksam zu machen. Der „Inklusive Kick“ ist dabei ein echter Klassiker, der dieses Jahr endlich wieder stattfinden konnte.

Sonntag, 08. Mai 2022

Alexander Gässler

24 Sekunden Lesedauer



Es geht turbulent zu auf dem Kunstrasenplatz am Schulzentrum Strümpfelbach an diesem Nachmittag. Sechs Mannschaften haben ein Ziel: Den Inklusions-​Kick 2022 gewinnen.





Warum Mateo am Ende recht behalten hat und vieles mehr, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.



„Unsere Mannschaft gewinnt!“ Da ist sich der elfjährige Mateo von der Martinus-​Schule ganz sicher. Sein Freund Sören stimmt zu: „Die Bunten Hunde machen wir platt!“

