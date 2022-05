Stadtradel-​Botschafter auf Tour

Seit nunmehr vierzehn Jahren nehmen Städte und Gemeinden in ganz Deutschland in einem festgelegten Zeitraum von drei Wochen an der „Aktion Stadtradeln“ teil, einer Kampagne des Netzwerks Klima-​Bündnis.

Sonntag, 08. Mai 2022

Um auf dieses Event aufmerksam zu machen, ging der Stadtradel-​Botschafter Rainer Fumpfei am Sonntag wieder auf Deutschlandtour. Rund 2000 km werde er bis zum Ziel in Berlin zurückgelegt haben, berichtete Rainer Fumpfei, der seit 12 Jahren ehrenamtlich in seiner Freizeit und ohne finanzielle Unterstützung auf dem Rad durch Deutschland unterwegs ist. Bei seiner diesjährigen Abschiedstour erhalte er vom Klimabündnis einen Zuschuss für die Übernachtung in Pensionen oder Hotels, während er bei vergangenen Touren im Zelt kampiert habe. Fumpfei überreichte dem Kämmerer der Gemeinde, Gerhard Seiler als Vertreter des Bürgermeisters, einen schriftlichen Gruß vom Klimabündnis, während er von Gerhard Seiler zur Stärkung auf der langen Fahrt ein Glas Honig erhielt. Anschließend startete der Botschafter mit vielen guten Wünschen auf eine gesunde und unfallfreie Ankunft in Berlin auf seinem voll bepackten nur mit Muskelkraft betriebenen Fahrrad auf seine erste Etappe nach Remshalden. Das Stadtradeln für die Gemeinden und Städte im Ostalbkreis findet vom 27. Juni bis zum 17. Juli statt.

