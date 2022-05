Auto-​Brand in Schwäbisch Gmünd-​Bettringen

Foto: Astavi

Am frühen Montagmorgen gegen 3.30 Uhr wurde die Gmünder Feuerwehr zu einem Brand gerufen. In Oberbettringen stand ein Auto in Flammen.

Montag, 09. Mai 2022

Thorsten Vaas

Ein Löschzug der Abteilung Bettringen mit Kommandant Eduard Wamsler eilte zum Brandort in der Vorstadt. Dort brannte ein Auto, das auf einem Privatparkplatz stand. Es wurde vom Feuer komplett zerstört. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr geht von einem technischen Defekt am Auto aus.

