Daumen hoch: Der Gmünder Sommer ist da

Foto: astavi

Nach zwei mageren Jahren kehrt das Leben in die Stadt zurück. Zum Auftakt gab es einen Gottesdienst und ein Muttertagskonzert. Das Wetter hat es gut mit den Gmündern und ihren Gästen gemeint

Montag, 09. Mai 2022

Alexander Gässler

Zum Auftakt des Gmünders Sommers strahlte die Sonne und schenkte angenehme, sommerliche Temperaturen den ganzen Tag. Somit konnte der Gmünder Sommer 2022 nach zwei Pandemie-​Jahren erfolgreich gestartet werden. Zum Auftakt der unterschiedlichen Veranstaltungen luden die evangelische Dekanin Ursula Richter und der katholische Dekan Robert Kloker zu einem ökumenischen Gottesdienst. Sie warben auf der Remspark-​Bühne für den Frieden und erinnerten alle Anwesenden an den Muttertag.





Was am Wochenende sonst noch geboten war, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.



