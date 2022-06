Böttinger Spielwaren und Kindermode öffnet nach Umzug in Gmünd

Foto: bri

Das traditionsreiche Spielwaren– und Kindermodegeschäft Böttinger ist innerhalb von Schwäbisch Gmünd in die Kornhausstraße umgezogen, wenige Schritte vom Marktplatz. Das bewährte Sortiment bleibt erhalten.

Mittwoch, 01. Juni 2022

Benjamin Richter

57 Sekunden Lesedauer



Das bewährte Sortiment an einer neuen Adresse: Ab Mittwoch, 1. Juni, ist das Geschäft „Böttinger Spielwaren & Kindermode“ in der Kornhausstraße 5 in Schwäbisch Gmünd zu finden.

Zuvor hatte die traditionsreiche Spielwarenhandlung mehr als 100 Jahre lang ihren Sitz im nur wenige Schritte entfernten Haus Milchgässle 9. Auf Kundinnen und Kunden kommt somit trotz dem Umzug in Richtung Marktplatz keine allzu große Umstellung zu.

Der Spielwarenladen Böttinger steht seit vielen Jahrzehnten für eine qualifizierte Beratung in allen Bereichen, eine herzliche Beziehung zur Kundin oder dem Kunden sowie die hohe Qualität der angebotenen Produkte.

Viele davon, schildert Inhaberin Elke Deininger, hätten auf ihren Impuls hin den Weg in die Regale des Geschäfts gefunden. Als Beispiel nennt die Geschäftsführerin die in reiner Handarbeit aus heimischen Hölzern gefertigten Ostheimer Tierfiguren sowie französische Puzzle und Stofftiere.

„Diese Waren sind schon seit 16 Jahren mein Thema“, sagt Elke Deininger, die genauso lange bereits das Spielwaren– und Kindermodegeschäft Böttinger leitet. Dieses befindet sich unterdessen schon seit mehr als 100 Jahren in ihrer Familie.





