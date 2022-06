E-​Bike statt Dienstauto – das ist wichtig

Protzige Dienstautos haben in vielen Unternehmen ausgedient. Vor allem in Ballungsräumen werden den Mitarbeitern stattdessen immer häufiger Dienst-​E-​Bikes angeboten. Was Arbeitnehmer darüber wissen sollten.

Mittwoch, 01. Juni 2022

Alexander Gässler

Die E-​Bikes boomen: 2021 wurden laut Angaben des Zweirad-​Industrie-​Verbandes (ZIV) in Deutschland rund zwei Millionen Elektrofahrräder verkauft – ein Rekordwert. Mittlerweile ist fast jedes zweite hierzulande verkaufte Fahrrad ein E-​Bike. „Die Fahrradindustrie hat Deutschland zum Leitmarkt für Elektromobilität gemacht“, so ZIV-​Geschäftsführer Burkhard Stork.







Und längst nicht nur in der Freizeit, sondern auch für den Arbeitsweg erfreuen sich E-​Bikes wachsender Beliebtheit. Denn es gibt viele Gründe, um mit dem E-​Bike zur Arbeit zu fahren: Der morgendliche Berufsverkehr lässt sich auf dem Radweg umfahren, ein E– Bike ist im Vergleich zum Auto umweltschonend, und dazu ist es noch gesundheitsfördernd, weil es zu Bewegung an der frischen Luft animiert. Da ist ein Dienst-​E-​Bike direkt noch ein Beitrag zum betrieblichen Gesundheitsmanagement.







