KiKiFe 2022: „Gmünd kann auch Cannes“

Ganz so glamourös wie in Cannes wird das 29. Kinder-​Kino-​Festival dann wohl nicht. Trotzdem wartet Gmünd auch dieses Jahr mit internationalen Filmen, hochkarätigen Jurys und prominenten Gästen auf.

Mittwoch, 01. Juni 2022

Sarah Fleischer

Wie jedes Jahr finden ein Kurzfilm-​, ein Drehbuch– und ein Trickfilmworkshop statt. Das Casting für den Kurzfilm hatte bereits vergangenen Samstag stattgefunden. „Es sind aber noch Plätze in der Kinderjury frei“, so Katharina Lampe vom Kulturbüro. Sie wird von Schauspielerin Heike Trinker und Dr. Henriette Hoppe von der PH betreut. Wer in die 6. bis 8. Klasse geht und Interesse hat, kann sich noch bis zum 6. Juni unter kulturbuero.​pressearbeit@​schwaebisch-​gmuend.​de für die Kinderjury anmelden.



Neben der Kinderjury gibt es auch eine Fach– und eine Filmkritikerjury. „Die Fachjury kommt dieses Jahr fast komplett aus Baden-​Württemberg“, sagt Gerd Klein von der Festivalleitung.

Das Programm hingegen ist wie immer international. Insgesamt sieben Produktionen werden in deutscher Erstaufführung gezeigt.

Auch eine Kooperation mit der AOK, Lesungen und Filmvorführungen mit Regisseuren und Schauspielern seien laut Klein Teil des Programms. Nicht zuletzt findet bei der Gala am 25. Juni auch die Preisverleihung für die Gewinner des KiKiFe 2021 statt.







Aus welchen Ländern die Filme dieses Jahr kommen und mehr zum Programm des KiKiFe 2022 lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Zum 29. Mal findet das Kinder-​Kino-​Festival dieses Jahr statt, ein echtes Gemeinschaftsprojekt. Veranstalter sind das Brazilkino, der Traumpalast, das Kulturbüro der Stadt und die Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd. Die Kreissparkasse Ostalb ist maßgeblich als Sponsor beteiligt.

