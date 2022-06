Leinzell: Bürgermeister Ralph Leischner hat jetzt Zeit für sehr viel Sport

Foto: gbr

Der Leinzeller Bürgermeister Ralph Leischner blickt an seinem letzten Arbeitstag im Rathaus auf 16 Amtsjahre zurück. Mit Beginn des 1. Juli ist er ein Pensionär. Der 57-​jährige hatte aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr kandidiert und will jetzt vor allem sehr viel Sport treiben, um wieder richtig fit zu werden.

Mittwoch, 01. Juni 2022

Gerold Bauer

29 Sekunden Lesedauer



Radfahren, Laufen, Schwimmen — und natürlich weiterhin aktiv an der Tischtennisplatte den Ball übers Netz schmettern. So soll der Alltag des bisherigen Leinzeller Bürgermeisters ab jetzt aussehen. In einigen Ehrenäamtern will sich der überzeugte „Vereinsmeinsch“ weiterhin für das Gemeinwohl engagieren.





Die Rems-​Zeitung hat Ralph Leischner an seinem letzten Arbeitstag im Leinzeller Rathaus besucht.



