Schwäbisch Gmünd: Tasche gestohlen

Am Dienstagabend wurde in Schwäbisch Gmünd in der Vorderen Schmiedgasse eine Tasche gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Mittwoch, 01. Juni 2022

Sarah Fleischer

Eine junge Frau legte am Dienstagabend kurz vor 22 Uhr ihre Bauchtasche auf einer Bank in der Vorderen Schmiedgasse ab, um etwas aus ihrem Rucksack zu holen. Anschließend ging sie ein Stück weiter, ehe ihr dann auffiel, dass sie ihre Bauchtasche vergessen hatte. Bei ihrem Eintreffen entfernte sich gerade hektisch eine Frau. Die junge Frau fragte die Unbekannte, ob sie die Tasche hätte, was diese jedoch verneinte.

Die Unbekannte ist ca. 50 Jahre alt und korpulent. Sie trägt eine graue Kurzhaarfrisur und war mit einer schwarzen Hose mit weißem Muster und einer grünen Jacke bekleidet. Die Frau führte einen Einkaufstrolly mit sich, der mit mehreren Plastiktüten bepackt war. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/​3580.

