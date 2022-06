Handball: Für 60 Minuten sind Häfners keine Brüder

Foto: picture alliance /​Pressefoto Baumann

Max Häfner und der TVB 1898 Stuttgart haben erst spät den Klassenerhalt perfekt gemacht. Kai Häfner verpasste mit der MT Melsungen die Europapokal-​Qualifikation. Zum nunmehr siebten Mal stehen sich die Häfners am Sonntag in der Handball-​Bundesliga gegenüber. Spielbeginn in der Porsche-​Arena in Stuttgart ist um 15.30 Uhr.

Freitag, 10. Juni 2022

Alex Vogt

1 Minute 4 Sekunden Lesedauer







Der TVB Stuttgart wird die Saison auf dem 15. Tabellenplatz abschließen. Das Mindestziel Nichtabstieg wurde erreicht – nicht mehr und nicht weniger. Ganz anders hingegen ist die Gefühlswelt bei Kai Häfner. Mit sechs Toren führte der Nationalspieler seine MT Melsungen am Mittwoch zwar zum 27:22-Derbysieg gegen die HSG Wetzlar, dennoch hinken die Nordhessen weiterhin ihren eigenen hohen Ansprüchen hinterher.







„Für die finanziellen Mittel, die Melsungen zur Verfügung stehen, ist Platz acht nicht zufriedenstellend“, weiß Max Häfner, der mindestens einmal pro Woche mit Kai telefoniert. Dabei tauschen sich die Brüder nicht nur über das Handballerische aus. „Kai hat eine richtig gute Saison gespielt“, sagt Max mit Blick auf 128 Saisontreffer des MT-​Kapitäns. Diesem ist das enttäuschende Abschneiden wohl am wenigstens anzulasten.





Mehr zum Duell der Gmünder Brüder in der Handball-​Bundesliga lesen Sie im Bericht von Nico Schoch in der Rems-​Zeitung vom 11. Juni.



Großer Jubel wollte nicht aufkommen beim TVB Stuttgart. Der Bundesliga-​Verbleib war zwei Spieltage vor Schluss endlich geschafft. Allerdings nur, weil Konkurrent Balingen erwartungsgemäß beim Meister SC Magdeburg unterlag. Die Stuttgarter selbst blamierten sich vergangene Woche mit einer 29:31-Heimschlappe gegen Schlusslicht und Absteiger TuS N-​Lübbecke. „Wir wollten den Klassenerhalt natürlich auf andere Art und Weise feiern“, macht Max Häfner gar keinen Hehl aus seiner Enttäuschung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



308 Aufrufe

257 Wörter

3 Stunden Online



Beitrag teilen