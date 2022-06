Heubach: Anwohner sind genervt vom Umleitungsverkehr

Weil so viele Autos, Busse und Lkw durch ihre Straße fahren wie nie, gehen die Bewohner der Heubacher Rodelwiesen auf die Barrikaden. Auch Buch ist derzeit ein Nadelöhr. Die Stadt verteidigt die ausgeschilderte Umleitung und kritisiert Autofahrer, die sich nicht an die Regeln halten.

Freitag, 10. Juni 2022

Alexander Gässler

Was die Anlieger noch kritisieren und was die Stadt darauf antwortet, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Am Donnerstag ist Günther Lux um Viertel von 5 aus dem Schlaf geschreckt. Da sei der erste Lkw an seinem Haus vorbeigedonnert, sagt er. Der Heubacher Stadtrat wohnt direkt an der Rodelwiesenstraße und hat einige Nachbarn zusammengetrommelt, die sich mit ihm über den Umleitungsverkehr ärgern. Zum Beispiel Jürgen und Anja Stoll. Das Paar sorgt sich um seine zwei Kinder im Alter von zwei und sieben Jahren. Was sie sich von den Behörden wünschen würden? „Geschwindigkeitskontrollen“, antwortet Jürgen Stoll. „Und eine bessere Ausschilderung, dass keine Lkw mehr durchfahren. Vor allem nicht die Großen.“

