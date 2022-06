Kein Hausarzt mehr in Heuchlingen ab Juli

Schließt seine Praxis in Heuchlingen Ende Juni: Dr. Guido Hegele. Foto: nb

Als Dr. Guido Hegele vor 29 Jahren die Praxisräumlichkeiten in der Hauptstraße 11 in Heuchlingen bezog, war er der erste Arzt, der sich in der Kommune niederließ. Und er wird der letzte sein. Ende Juni hört er mit 69 Jahren auf. Einen Nachfolger gibt es nicht.

Freitag, 10. Juni 2022

Nicole Beuther

Auch Heuchlingen ist Teil der hausärztlichen Genossenschaft. Noch ist die Kommune ärztlich gut versorgt, schon in wenigen Wochen wird das aber nicht mehr der Fall sein: Nach 29 Jahren wird Dr. Guido Hegele in Rente gehen. Auf die Suche nach einem Nachfolger hat er sich bereits vor zwei Jahren begeben. Jedoch ohne Erfolg.





Im ganzen Land mangelt es an Hausärzten. Vor allem ländliche Regionen haben mit dem Ärzteschwund zu kämpfen. Auch der Schwäbische Wald, der mit einem Versorgungsgrad von 63,2 Prozent als der am schlechtesten versorgte Bereich in ganz Baden-​Württemberg gilt. Ein Grund, weshalb zwölf Gemeinden des Schwäbischen Waldes vor einem Monat eine hausärztliche Genossenschaft gegründet haben. Das Ziel: die Aufrechterhaltung der ambulanten Versorgung mit Medizinischen Versorgungszentren.

