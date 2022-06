Medaillenregen für die Nachwuchsturner des TV Wetzgau

Beim Kunstturner-​Bezirksfinale Nord in Öhringen überzeugen die Nachwuchstalente des TV Wetzgau. Neben dem Erringen von acht Medaillen – davon dreimal Gold – qualifiziert sich die Hälfte der Wetzgauer Nachwuchsturner für die Württembergischen Meisterschaften am 10. Juli in Waldenbuch.

Die Nachwuchstrainer Helge Liebrich, Paul Schneider, Kurt Zeller, Josiah Bauder, Simon Kuntner und Johannes Schaal können stolz auf die Leistungen ihrer Schützlinge sein. Auch nach der Corona-​Pandemie zählen die Wetzgauer Talente zu den erfolgreichsten im Ländle, denn lediglich die ersten vier Turner einer Altersklasse qualifizierten sich für das württembergische Finale. Dass man sich mit einer Quote von 50 Prozent weiterqualifiziert hat, ist beachtlich.





Wie die einzelnen Turner abgeschnitten haben und wer sich für die Württembergischen qualifizierte, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 11. Juni.



