Stadtfest 2022: Gmünd feiert bunt, fröhlich, friedlich

Fotos: astavi/​gäss

Endspurt beim Gmünder Stadtfest. Auf fünf Bühnen gibt es am Samstagabend was auf die Ohren. Am Vorabend war es friedlich geblieben. Die Polizei hat jedenfalls keine besonderen Vorkommnisse gemeldet.

Samstag, 11. Juni 2022

Alexander Gässler

Schattenplätze sind begehrt. Vor der Eisdiele stehen die Menschen Schlange. Zwei Frauen am Stand der Feuerwehr schnaufen durch. „Ab 18 Uhr“, schätzt die eine, „gibt es richtig was zu tun.“





Der Freitagabend war schon hervorragend, ist vom Stand des TSGV Rechberg zu erfahren. Das bestätigt die Junge Union. Sie hat 13 Fässer Bier gezapft. Und beim Weinhaus Rieg war es „sicher der beste Freitag, seit wir dabei sind“.







Dass es am Samstagabend ähnlich gut laufen könnte, ist zu vermuten angesichts der sommerlichen Temperaturen. Auf fünf Bühnen gibt es Musik aller möglichen Stilrichtungen. Die Party endet um 0 Uhr. Ausschankende ist um 0.30 Uhr.





Der Tag hatte mit den zwei Umzügen der Altersgenossen 1982 begonnen. Beim Bühnenprogramm gab es allerhand zu bestaunen. Unter anderem bei den Auftritten des Tanzstudios Vera Braun hatten Eltern und Großeltern was zu filmen und zu fotografieren. Am Mühlbergle hatten Jugendkulturinitiative, Stadtjugendring und weitere Akteure ein Stadtfest für Kids vorbereitet.











