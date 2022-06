Seifertshofen: Mit Leidenschaft zum Museumschef

Foto: hs

Mario Speidel (50) leitet nun das Schwäbische Bauern– und Technikmuseum der Familie Kiemele in Eschach-​Seifertshofen. Er will die Tradition pflegen und neue Ideen einbringen. Eine Sorge ist die Platznot.

Sonntag, 12. Juni 2022

Alexander Gässler

Die Corona-​Krise hat das von Eugen Kiemele gegründete und weithin bekannte Schwäbische Bauern– und Technikmuseum in Eschach-​Seifertshofen schwer in Mitleidenschaft gezogen. In den letzten zwei Jahren gab es aufgrund der Beschränkungen kaum noch längere Öffnungszeiten. Und das alljährliche Museumsfest mit dem traditionellen Lanz-​Bulldog– und Dampffestival, das vor Corona jeweils zehntausende Besucher aus ganz Europa anlockte, konnte erst recht nicht mehr stattfinden.





Nun aber will das Museum durchstarten. Mit einem neuen Leiter. Was Mario Speidel vorhat, lesen Sie im iKiosk der Rems-​Zeitung.





