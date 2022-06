Sabotage in Lorch — Eis im Eiscafé San Marco geschmolzen

Foto: Rainer Sturm /​pix​e​lio​.de

Elgadaf Dzelili wurde am Freitagmorgen vergangener Woche böse überrascht. Das gesamte Eis in seinem Lorcher Eiscafé San Marco war geschmolzen. Was war passiert?

Montag, 13. Juni 2022

Thorsten Vaas

48 Sekunden Lesedauer



Unbekannte haben nach Angaben der Polizei zwischen Donnerstag und Freitag der vergangenen Woche die Sicherungen im Eiscafé San Marco in der Hauptstraße herausgedreht. Ohne Strom konnte das Eis nicht mehr gekühlt werden. „30 Schalen Eis sind geschmolzen“, erzählt Elgadaf Dzelili. Besitzer der Eisdiele im Gespräch mit der Rems-​Zeitung. Welchen Wert das Eis hatte, kann er nur schätzen. „Im Verkauf so etwa 5000 Euro“, sagt er und berichtet, dass sich die Polizei am Freitag der Sache angenommen hat. Denn es sollte nicht der einzige solche Vorfall in Lorch bleiben, den die Pressestelle des Polizeipräsidiums mit „Sabotage an der Stromversorgung“ überschreibt.Am Samstag zwischen 5 und 16 Uhr ereignete sich ein ähnlicher Vorfall. „Von Unbekannten wurden die Sicherungen im Keller eines weiteren Gebäudes in der Hauptstraße entwendet, wodurch es zu einem Stromausfall in einer Sisha-​Bar gekommen ist“, heißt es im Polizeibericht.

