Zum ersten Mal Bezirksliga: FC Durlangen steigt im Jubiläumsjahr auf

Soner Nergiz, Trainer des FC Durlangen, geht nach der Meisterschaft der Kreisliga A I und dem Aufstieg in die Bezirksliga mit Freude, Zuversicht und einer guten Mannschaft die neue Aufgabe an.

Dabei begann die Saison alles andere als ermutigend: Im Bezirkspokal scheiterte der FC gleich in der ersten Runde, und zum Auftakt in der A-​Klasse gab es eine 2:6-Packung beim jetzigen Schlusslicht und Absteiger SG Bettringen II.

Das 0:2 dann gleich am dritten Spieltag in Heubach, war früh die zweite von nur drei Niederlagen in der gesamten Runde. „Danach haben wir in Lautern gewonnen und in der Vorrunde eine Serie mit 14 Siegen und zwei Unentschieden hingelegt“, blickt der Coach zurück, der nun in sein neuntes Jahr als Trainer gehen wird.

Ein Vorteil der Durlanger diese Saison war, dass sie breit aufgestellt sind – was man auch bei den Torschützen sieht. Mannschaften wie Straßdorf (Patrick Gräßle, 32 Treffer) oder TSB Gmünd (Dardan Kelmendi, 28) haben ihre Torjäger – der FC Durlangen hat dafür in Manuel Seitz (21), Andreas Rusche (19), Adrian Drimus (17), Müslüm Cokkalender (10) und Yannick Beigl (9) fünf Spieler, die zusammen mehr als drei Viertel aller FC-​Treffer markierten.







Im Jahr seines 75-​jährigen Bestehens feiern die Fußballer des FC Durlangen ihren größten Erfolg. „Der Verein hat noch nie in der Bezirksliga gespielt“, rückt Soner Nergiz das Husarenstück der Vereinsgeschichte ins rechte Licht.

