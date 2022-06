Die Venus von Waldstetten

Foto: privat

Um die Venus von Waldstetten geht es in einem Vortrag am Freitag, 15. Juli, um 19 Uhr im Großen Sitzungssaal des Aalener Landratsamts. Prof. Dr. Harald Floss von der Universität Tübingen spricht dabei über das prähistorische Leben in der Region.

Dienstag, 14. Juni 2022

Thorsten Vaas

43 Sekunden Lesedauer



Die Erforschung der Steinzeit im Ostalbkreis hat in den vergangenen Jahren für spannende neue Erkenntnisse gesorgt. Durch die Zusammenarbeit des Arbeitskreises Steinzeit Schwäbisch Gmünd und der Universität Tübingen konnten Grabungen und Auswertungen vorgenommen werden, die ein ganz neues Licht auf das prähistorische Leben in der Region werfen.Ein archäologischer Höhepunkt ist die Venus von Waldstetten, eine etwa 15 000 Jahre alte Frauenfigur, die in dieser Form in Süddeutschland einmalig ist. In dem reich bebilderten Vortrag wird der Fund vorgestellt und in einen internationalen Kontext gestellt. Auch das neue Buch der Tübinger Forscher um Professor Floss wird präsentiert. Es bietet einen Überblick über die früheste Besiedlung der Ostalb, die bis in die Zeit der Neandertaler zurückreicht.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



182 Aufrufe

174 Wörter

54 Minuten Online



Beitrag teilen