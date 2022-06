Mathias Pulvermüller neuer Pächter im Bud-​Spencer-​Bad

Am Mittwoch öffnet er wieder: der Kiosk im Bud-​Spencer-​Bad. Neuer Pächter ist Mathias Pulvermüller aus Göppingen. Das plant er.

Dienstag, 14. Juni 2022

Thorsten Vaas

31 Sekunden Lesedauer



Peter Ernst von den Gmünder Stadtwerken und Thomas Vetter, Betriebsleiter in den Gmünder Bädern, stellten das neue Konzept und das Pächterteam vor, das am Mittwoch die Cafeteria im Bud-​Spencer-​Bad eröffnet. „Unser Schießtal-​Dornröschen soll wach geküsst werden“, zitierte Chef der Stadtwerke Peter Ernst die Idee von OB Richard Arnold. Der Schießtalsee soll naturnah und so sauber werden, dass man wieder darin schwimmen kann. Im letzten Jahr wurde Schlamm ausgebaggert. Nun ist es den Bäderbetrieben gelungen, einen neuen Pächter für die Cafeteria zu finden. Mathias Pulvermüller wird zusammen mit Remus Catau die Cafeteria pachten.

