9-​Euro-​Ticket im Ostalbkreis: Fahrrad kostet extra

Foto: picture alliance/​dpa | Jörg Carstensen

Die Nachfrage nach dem 9-​Euro-​Ticket bleibt riesig. Das teilt OstalbMobil mit. Seit dem Verkaufsstart des Tickets bei OstalbMobil am 23. Mai seien in den ersten zwei Wochen alleine in den Bussen und den Servicestellen 7250 Tickets verkauft worden. Deshalb richtet das Unternehmen in einer Pressemitteilung einen Appell an die Fahrgäste.