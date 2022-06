Gmünd: Giovanna legt Schere und Kamm aus der Hand

Foto: astavi

Nach 35 Berufsjahren schließt Giovanna D’Amico ihr „Studio Uno“ in der Klösterlestraße und tritt in den Ruhestand. Viele treue Stammkunden werden die Friseurmeisterin und ihre Leidenschaft für diesen Beruf sicherlich vermissen.

Mittwoch, 15. Juni 2022

Alexander Gässler

Warum Giovanna D’Amico Schere und Kamm aus der Hand legt, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Es ist auf den ersten Blick ein ganz normaler Tag, einer wie jeder andere auch – doch eines ist an diesem Tag anders: Friseurmeisterin Giovanna D’Amico betritt zwar ihr „Studio Uno“ in der Klösterlestraße , wie seit so vielen Jahren, aber bedient wird an diesem Tag niemand. Es gibt keine Dauerwellen, keinen Haarschnitt, es wird nicht gewaschen, gelegt geföhnt und die Beratung, welche Frisur der Kundin oder dem Kunden gut stehen würde, findet auch nicht statt.

