Wie man seine Zähne am besten absichert

Foto: Thommy Weiss /​pix​e​lio​.de

Zahnbehandlungen können schnell ins Geld gehen, denn die gesetzlichen Krankenkassen zahlen nur einen Festzuschuss. Abhilfe versprechen Zahnzusatzversicherungen. Worauf Kassenpatienten achten sollten.

Mittwoch, 15. Juni 2022

Thorsten Vaas

50 Sekunden Lesedauer



Ob Krone,Brücke oder Prothese – Zahnarztrechnungen können richtig wehtun. Denn die gesetzlichen Krankenkassen beteiligen sich nur mit einem festen Betrag an der Regelversorgung. Abhilfe verspricht eine Zahnzusatzversicherung – und die Auswahl ist hier riesig. Für die Juni-​Ausgabe der Zeitschrift „Finanztest“ hat die Stiftung Warentest 267 Tarife unter die Lupe genommen – 111 von ihnen wurden mit „sehr gut“ bewertet. Die wichtigsten Fragen und Antworten zu Zahnzusatzversicherungen.Die Zusatzversicherung lohnt sich vor allem für diejenigen, die sich beim Zahnersatz nicht mit dem gesetzlichen Minimalstandard zufriedengeben wollen. „Wer sich anstelle einer Brücke auch ein Implantat einsetzen lassen will oder vollständig verblendete Zähne anstelle von Metallkronen haben möchte, sollte eine Zahnzusatzversicherung abschließen“, rät Finanztest-​Expertin Ulrike Steckkönig. Denn bei solchen Leistungen kommen schnell hohe Kosten zusammen, an denen sich die Krankenkasse trotzdem nur mit einem festen Zuschuss beteiligt. Und dann muss man für die Behandlung ohne Zusatzversicherung unter Umständen einen Betrag von mehreren Tausend Euro aus eigener Tasche berappen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



346 Aufrufe

203 Wörter

3 Stunden Online



Beitrag teilen