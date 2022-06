Fronleichnam in Gmünd: „Teilen wir Brot und Leben?“

Zahlreiche Gläubige sind zum feierlichen Hochamt an Fronleichnam in das Heilig-​Kreuz-​Münster gekommen. „Das Brot zu teilen bedeutet, Leben zu teilen“, sagte Dekan Robert Kloker mit Blick auf den Krieg in der Ukraine.

Donnerstag, 16. Juni 2022

Thorsten Vaas

Der hohe Stellenwert des Fronleichnamsfests wurde bereits beim Einzug der rund 20 Akteure in den Altarraum des gut besuchten Heilig-​Kreuz-​Münsters deutlich. Nach der Eröffnung der Messe durch den Chor, stellte Dekan Robert Kloker die Feier als „Fest des Leibes und Blutes Christi“ vor. Er dankte den Gläubigen, die am Donnerstag zur Messe gekommen waren. Mit ihrem Besuch würden sie dem Motto des Gottesdienstes „Brot teilen“ und „Leben teilen“ folgend auch ihren Glauben teilten.







