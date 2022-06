Corona: Wie gut schützen neue Impfstoffe?

Die Virusvariante Omikron BA.5 breitet sich immer weiter aus und wird in wenigen Wochen wohl die Omikron-​Variante BA.2 ablösen und das Infektionsgeschehen dominieren. Diese jüngsten Subvarianten von SARS-​CoV-​2 verbreiten sich etwas leichter als die vorherigen und scheinen den Immunschutz vor allem bei ungeimpften Genesenen in Teilen zu umgehen.Währendessen wird an weiteren Impfstoffversionen geforscht. Der US-​Pharmakonzern Moderna etwa hat nun erste Ergebnisse seines Omikron-​Impfstoffs vorgelegt Daten von Biontech werden zeitnah erwartet. Nach Angaben von Moderna erzeugt ihr angepasster Impfstoff an die Ursprungsvariante BA.l bei Personen ohne Anzeichen einer früheren Infektion mit dem Coronavirus 1,75-mal so viele neutralisierende Antikörper gegen Omikron wie der bestehende Moderna-​Impfstoff allein.

