Schwimmen: Mühlleitner möchte WM-​Finale erreichen

Der Olympiavierte von Tokio, Henning Mühlleitner aus Schwäbisch Gmünd, möchte über 400 Meter Freistil in den Finallauf kommen. Er startet bei den Schwimm-​Weltmeisterschaften in Budapest auch in der deutschen 4 x 200-​Meter-​Freistilstaffel. Die Wettkämpfe werden in 192 Länder übertragen.

Freitag, 17. Juni 2022

Thomas Ringhofer

Bei den vom 17. Juni bis zum 3. Juli stattfindenden 19. FINA-​Weltmeisterschaften im Schwimmen, Wasserball, Synchronschwimmen und Wasserspringen in Budapest/​Ungarn startet das nur elf Athletinnen und Athleten umfassende, aber schlagkräftige Team des Deutschen Schwimmverbandes (DSV) im Beckenschwimmen in der DUNA-​Arena gleich mit einem echten Knüller und mit berechtigten Chancen auf Edelmetall.





Die DSV-​Delegation hofft darauf, dass der für die Neckarsulmer Sportunion startende Schwäbisch Gmünder Henning Mühlleitner (24) wie bei den Olympischen Spielen vor zehn Monaten in Tokio über 400 Meter Freistil zum leistungspuschenden Stimmungsmacher wird. In Japan schwamm Mühlleitner mit der persönlichen Bestzeit von 3:43,67 Minuten als überraschender Vorlaufschnellster in die absolute Weltspitze und verfehlte im Finale als Vierter nur um 13 Hundertstel Sekunden die Bronzemedaille.





