50er Fest in Gmünd: Hier hat es begonnen

Foto: Vogt

„Hier hat das immaterielle Kulturerbe seinen Anfang genommen“, sagt Rathaussprecher Markus Herrmann unten im Keller der Gmünder Pfauenapotheke. Dort schenken Helga und Dr. Siegfried Dalferth Sekt für geladene Gäste ein.

Samstag, 18. Juni 2022

Thorsten Vaas

34 Sekunden Lesedauer



„Bis 1949 war die Apotheke das Gasthaus Pfauen“, erzählt der Apotheker nicht ohne Grund. Denn in eben jenem Gasthaus fand 1863 in Schwäbisch Gmünd das erste 50er Fest der Altersgenossen statt. An dieses Ereignis erinnert nun ein großes Banner, das die Dalferths an der Hausfassade aufgehängt haben. Wer wissen will, wie und wo die Tradition der Altersgenossen in Lauf genommen hat, findet das Banner in der Kornhausstraße 3