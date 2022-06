Fahrradparken im Fokus der Critical Mass Gmünd

Im September 2019 fand die erste Demonstration der Gmünder Initiative Critical Mass statt; viele weitere folgten. Meist standen hierbei die Fahrradwege im Fokus, am Freitag ging es um das Fahrradparken.

Samstag, 18. Juni 2022

Nicole Beuther

Andreas Mooslehner bezeichnet sich und seine Mitstreiter als Fahrradbotschafter. Man wolle Anregungen bieten für die Stadt, formuliert er den gemeinsamen Wunsch. Und zu diesen Anregungen gehören nicht nur sichere Fahrradwege dazu, sondern auch Abstellplätze. Denn was nützt der beste Weg, wenn es in der Stadt zu wenige Abstellmöglichkeiten gibt? Nicht nur die insgesamt geringe Anzahl an Abstellmöglichkeiten in Gmünd wurde bei der Critical Mass kritisiert, sondern auch der eine oder andere Standort. Die Fahrradtour mit Start am Bahnhof schloss sämtliche Fahrradabstellmöglichkeiten mit ein, unter anderem jene, die sich seit neuestem beim Busbahnhof befinden. Absoluter Pluspunkt hier: Die Überdachung, die auch an regnerischen Tagen für einen trockenen Sattel sorgt.

