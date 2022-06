Fußball: dreizehn Straßdorfer Treffer ins Bezirkliga-​Glück

Foto: Astavi

In einem dramatischen Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Fußball-​Bezirksliga ging der TV Straßdorf vier Mal in Führung. Gegner TSV Hüttlingen glich vier Mal aus und erzwang ein Elfmeterschießen. TV-​Keeper Klotzbücher hielt neunten Elfer zum. Mario Ruedi schoss das entscheidende 13:12.

Sonntag, 19. Juni 2022

Thomas Ringhofer

Ein Fußball-​Krimi der besonderen Art spielte sich im Stadion in Königsbronn ab. Dabei setzte sich der TV Straßdorf im entscheidenden Duell der A-​Ligisten mit 13:12 nach Elfmeterschießen gegen den TV Hüttlingen durch. Nach Ende der regulären Spielzeit hatte es 3:3 (2:1) geheißen. In der Verlängerung schaffte es die über weite Strecken dominierende Straßdorfer Mannschaft von Trainer Manuel Doll nicht, auch die vierte Führung zu verteidigen. In der 106. Minute kassierte sie den vierten Ausgleichstreffer. Das Pikante dabei: Praktisch mit dem Pausenpfiff vergab Marius Nuding die Vorentscheidung zum 5:3, als er einen Handelfmeter nicht im TSV-​Tor unterbrachte (104. Minute).





„Dieser Elfer war der allerletzte Rückschlag für uns. Jetzt reißen sich nochmals alle zusammen. Das 4:3 geben wir nicht mehr her“, versuchte Doll seine bis ans Limit gehende Truppe auf die letzten 15 Minuten einzuschwören. Doch kaum waren seine Worte verhallt und der Schiedsrichter pfiff die zweite Hälfte der Verlängerung an, zappelte das Leder in dieser 106. Minute zum vierten Mal im Straßdorfer Netz – der pure Wahnsinn.





