Aloisle-​Fest im Gmünder Stadtgarten: Warten hat am Freitag ein Ende

Foto: esc

Zwei Jahre lang mussten die Schwäbisch Gmünder Altersgenossen auf ihr ersehntes Aloisle-​Fest verzichten. Das lange Warten hat am Freitag, 3. Juni, ein Ende: Dann lädt der Dachverband um 20 Uhr in den Peter-​Parler-​Saal des Congress-​Centrums Stadtgarten ein.

Donnerstag, 02. Juni 2022

Benjamin Richter

Der Einlass beginnt mit der Saalöffnung um 19 Uhr. Seit Jahren findet das Fest im Stadtgarten statt – und war damit anfänglich auf Skepsis gestoßen. Mittlerweile funktioniert das Arrangement aber so gut, dass die Veranstaltung 2018 vom Foyer in den großen Saal verlegt wurde.

„Endlich ist es wieder so weit, nach zweijähriger Pause finden dieses Jahr wieder die Festreigen der Schwäbisch Gmünder Altersgenossenvereine statt“, freut sich der Vorsitzende des AGV-​Dachverbands, Gerhard Bucher. „Die Altersgenossen haben lange darauf gewartet, ja, es fast schon herbeigesehnt.“

Eine schlimme Zeit, in der kaum Veranstaltungen stattfinden konnten, liege hinter den Vereinen. Die Pandemie habe ihnen allerhand abverlangt. Deshalb, so Bucher, freue sich jeder wieder auf Abwechslung und darauf, dass endlich wieder Normalität einkehre. „In diesem Super-​Eventsommer spielen die Festjahrgänger natürlich auch wieder eine zentrale Rolle“, kündigte der AGV-​Präsident an.





In der Sonderseite „Aloisle-​Fest — Auftakt Jahrgangsfest“ gibt es am 2. Juni in der Rems-​Zeitung weitere Informationen dazu, an welchen Wochenenden die Jahrgangsvereine feierlich durch die Gmünder Innenstadt ziehen und welche Vereine und Jahrgänge diesmal Premiere haben. Die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung gibt es online auch im iKiosk.

