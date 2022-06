Elektroautos: Parken zunächst nur im Himmelsgarten kostenpflichtig

Die Stadtverwaltung hätte im Hinblick auf das kostenpflichtige Parken von Elektroautos gerne schon jetzt etwas mehr gemacht, aber eine deutliche Mehrheit im Gemeinderat erteilte einem „Schnellschuss“ in der Sitzung am Mittwoch eine Absage. Vorerst ist für das oberirdische Abstellen von Elektroautos in Gmünd also weiterhin nur im Himmelsgarten eine Parkgebühr fällig.

Vor rund fünf Jahren wollte die Stadt Gmünd ein Zeichen für den Klimaschutz setzen und die Elektromobilität fördern – unter anderem dadurch, dass Nutzer solcher Autos für eigentlich kostenpflichtige Kurzzeitparkplätze keinen Parkschein kaufen müssen. Inzwischen scheint die Zeit reif, diese Bevorzugung zurück zu nehmen.





