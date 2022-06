Ostalbkreis und Ravenna: Funktioniert das?

Foto: lra

Vor 30 Jahren wurde die Partnerschaft zwischen dem deutschen Landkreis und der italienischen Provinz begründet. Zeit, um nachzufragen, ob sich dieses Miteinander auch in den Köpfen der Menschen verankert hat, oder ob vornehmlich offizielle Kontakte bestehen.

Donnerstag, 02. Juni 2022

Alexander Gässler

32 Sekunden Lesedauer







20 Jahre nach Lorch wurde der Ostalbkreis in Sachen Verbundenheit mit Italien aktiv. Wie stark die Bande sind und wie der Austausch gelebt wird, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



2022 ist ein Jahr der runden Geburtstage, wenn es um deutsch-​italienische Partnerschaften geht. Lorch im Remstal und Oria in Süditalien sind seit fünf Jahrzehnten freundschaftlich verbunden. Historisches Bindeglied dabei ist die gemeinsame Vergangenheit als Stauferstädte – und in diesen 50 Jahren sind durch regelmäßige Besuche in beiden Richtungen nicht nur offizielle Kontakte gepflegt worden, sondern auch direkte persönliche Freundschaften entstanden.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



331 Aufrufe

131 Wörter

3 Stunden Online



Beitrag teilen