TV Wetzgau: Heimwettkampf gegen TSV Pfuhl

Foto: Zimmermann

Die Bundesliga-​Kunstturner des TV Wetzgau möchten ihren Platz ganz oben in der Tabelle auch gegen den TSV Pfuhl festigen, bevor es in die Pause bis November geht. Der Heimwettkampf steigt am Samstag um 17 Uhr in der Großsporthalle.

Donnerstag, 02. Juni 2022

Alex Vogt

Warum die Gastgeber diesen Gegner aber nicht unterschätzen dürfen, lesen Sie im Vorbercht des TV Wetzgau in der Rems-​Zeitung vom 3. Juni.



Drei Wettkämpfe, drei Siege: Die bisherige Ausbeute spricht in der aktuellen Bundesliga-​Saison ganz klar für eine Mannschaft – für den TV Schwäbisch Gmünd-​Wetzgau. Die Wetzgauer ließen sich selbst von den beiden direkten Titelkontrahenten TG Saar und SC Cottbus nicht aus der Ruhe bringen und streben jetzt gegen den TSV Pfuhl bereits den vierten Erfolg in Folge an. Und das mit der Unterstützung der eigenen Fans in der Großsporthalle. Wettkampfbeginn ist am Samstag um 17 Uhr.

