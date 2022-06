Blutmangel: Müssen planbare Operationen jetzt wieder verschoben werden?

Neben dem Fehlen von Fachkräften wird ein weiterer Mangel zur Herausforderung für Kliniken im Ostalbkreis: Der Mangel an Blutkonserven! Noch ist trotz der Knappheit von Spenderblut die Versorgung aber gerade so gewährleistet. DRK-​Blutspendeaktionen leiden unterdessen unter einer umständlichen Online-​Buchung — was die Lage in den Blutbanken natürlich noch verschärft.

Montag, 20. Juni 2022

Gerold Bauer

57 Sekunden Lesedauer



Soll heißen: Müssen Patienten länger auf die erhoffte medizinische Hilfe warten, weil die Vorräte in den Blutbanken aufgebraucht sind? Schon seit Jahren ist ja bekannt, dass die Blutbanken quasi von der Hand im Mund leben, sprich dass Blutspenden oft schon am nächsten Tag verwendet werden und das Anlegen von längerfristigen Vorräten kaum möglich ist. Hinzu kommt, dass bestimmte Blutbestandteile nicht dauerhaft konserviert werden können.





Wer ans Blutspenden denkt, hat dabei in den meisten Fällen die Rettung von Unfallopfern im Kopf, die durch schwere Verletzungen viel Blut verloren haben. Aber noch mehr Spenderblut wird gebraucht, um immer aufwändigere medizinische Eingriffe durchzuführen und so schwerkranke Patienten, die zum Beispiel an Krebs leiden, zu retten. Angesichts der Schlagzeilen landauf landab macht man sich im Gmünder Raum Sorgen, ob durch den Mangel an Blutkonserven und Blutpräparaten vielleicht die Hilfe in Notfällen auf der Kippe stehen könnte. Oder ob – wie zeitweise in der Corona-​Pandemie – vielleicht jetzt wieder planbare Operationen verschoben werden müssen.

