Neue Treppe zur Kirche St. Laurentius in Waldstetten eingeweiht

Foto: Kirchengemeinde

Eingebunden in die traditionelle Waldstetter Fronleichnamsprozession, die nach zweijähriger Corona-​Pause wieder in voller Pracht stattfinden konnte, erfolgte die Einweihung der neu sanierten Treppenanlage zum Kirchberg.

Montag, 20. Juni 2022

Nicole Beuther

50 Sekunden Lesedauer



Der Prozessionsweg führte über die neue Treppe. Am Ende der Prozession und nach Durchschneiden des gelben Eröffnungsbandes durch Bürgermeister Rembold schritt Pfarrer Dr. Walter mit dem Allerheiligsten unter dem Himmel den Treppenaufgang hinauf und eröffnete damit offiziell die Treppenanlage. Somit „beschritt der Herr selbst als Erster“ den nun imposanten Zugang zur Kirche St. Laurentius, so Pfarrer Dr. Walter. Abschließend erfolgten unter wolkenfreiem Himmel an der Treppenspitze die Grußworte durch Pfarrer Walter und Bürgermeister Rembold, in welchen ein kurzer Abriss der seit Anfang 2019 begonnenen Maßnahme zuerst am oberen Treppenabschnitt und nun an der gesamten Treppenanlage inklusive einer aufwändigen Stützmauersanierung beschrieben wurde. Durch die massive Erweiterung des Bauprojekts war es zu einer deutlichen Kostensteigerung von anfänglich 30 000 Euro auf abschließende 333 000 Euro gekommen.Gedankt wurde allen Beteiligten, Planern und allen ausführenden Firmen, aber vor allem sowohl der bürgerlichen Gemeinde, die sich trotz der Kostensteigerung an ihre Zusage der Kostenbeteiligung mit 50 Prozent gehalten hat, als auch dem Förderverein Kirche St. Laurentius für die großzügige Spende in Höhe von 16 000 Euro und allen weiteren Spendern.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



478 Aufrufe

203 Wörter

4 Stunden Online



Beitrag teilen