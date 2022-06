TSV Lorch: Dance and Gymnastics bei der Gymnaestrada in Finnland

Fotos: TSV Lorch

Die Showakrobatik-​Gruppe Dance and Gymnastics des TSV Lorch hat gemeinsam mit dem Team des Deutschen Turnerbundes bei der Gymnaestrada im finnischen Tampere vier Tage lang einzigartige und unvergessliche Momente erlebt.

Montag, 20. Juni 2022

Alex Vogt

Tampere, die drittgrößte Stadt Finnlands, ist bei der Gymnaestrada vier Tage lang fest in Turnerhand gewesen. Bei diesem Sportfestival wurden dem Publikum im Ratina-​Stadion, in verschiedenen Arenen und auf einer großen Bühne im Stadtzentrum von Tampere spektakuläre Turnveranstaltungen und hochklassige Showakrobatik geboten. Mittendrin unter den über teilnehmenden 10000 Sportlerinnen und Sportlern waren mit den Dance and Gymnastics die Showakrobaten des TSV Lorch, die vom Deutschen Turnerbund (DTB) für das deutsche Nationalteam nominiert worden waren.





Was die 23-​köpfige Gruppe des TSV Lorch in Tampere alles erlebt hat, lesen Sie im Bericht von Jörg Walter in der Rems-​Zeitung vom 21. Juni.



